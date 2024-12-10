Жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию

В милиции отметили, что для того, чтобы получить выигрыш, нужно было перейти по рекламной ссылке, где следовало ввести данные своей банковской карты или же перевести задаток. Жительница Могилева так и сделала, после чего лишилась своих сбережений на банковской карте. В отношении жителя Бобруйска заведено уголовное дело.