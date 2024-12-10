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Жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию

Могилевчанка лишилась денег на карте, думая, что выиграла в лотерею.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию, рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении сказано, что в ОВД Ленинского РУВД Могилева обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Установлено, что могилевчанку обманул 19-летний житель Бобруйска. Сказано, что он в одной из соцсетей создавал аккаунты и предлагал желающим принять участие в розыгрыше, обещая призы.

В милиции отметили, что для того, чтобы получить выигрыш, нужно было перейти по рекламной ссылке, где следовало ввести данные своей банковской карты или же перевести задаток. Жительница Могилева так и сделала, после чего лишилась своих сбережений на банковской карте. В отношении жителя Бобруйска заведено уголовное дело.

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