Жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию, рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении сказано, что в ОВД Ленинского РУВД Могилева обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Установлено, что могилевчанку обманул 19-летний житель Бобруйска. Сказано, что он в одной из соцсетей создавал аккаунты и предлагал желающим принять участие в розыгрыше, обещая призы.
В милиции отметили, что для того, чтобы получить выигрыш, нужно было перейти по рекламной ссылке, где следовало ввести данные своей банковской карты или же перевести задаток. Жительница Могилева так и сделала, после чего лишилась своих сбережений на банковской карте. В отношении жителя Бобруйска заведено уголовное дело.
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