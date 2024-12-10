В Челябинской области задержали конокрада

Женщина рассказала, что неизвестные похитили ее лошадь, находившуюся на свободном выпасе. Материальный ущерб составил 150 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 46-летнего ранее неоднократно судимого жителя села Лысково.
«Мужчина пояснил, что вблизи села Октябрьское увидел лошадь на выпасе и, решив ее украсть, загнал животное в хозяйственные постройки своего домовладения. Там он продержал ее три дня, после чего сдал на реализацию за 65 тыс. рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.
Возбуждено уголовное дело часть 2 статья 158 УК РФ (Кража).