В Челябинской области задержали конокрада

«Мужчина пояснил, что вблизи села Октябрьское увидел лошадь на выпасе и, решив ее украсть, загнал животное в хозяйственные постройки своего домовладения. Там он продержал ее три дня, после чего сдал на реализацию за 65 тыс. рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.