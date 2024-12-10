В Волгограде в ДТП пострадали пять человек

«Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, напротив дома № 1 “А” по ул. Рокоссовского не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. В результате водитель автомобиля Kia Rio и четыре его пассажира с травмами доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.