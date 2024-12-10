В Волгограде в ДТП пострадали пять человек

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Автомобиль в ночь на вторник въехал на скорости в световую опору в Волгограде. Пострадали водитель и четверо пассажиров, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация и кадры ночного ДТП с участием автомобиля такси.
«Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, напротив дома № 1 “А” по ул. Рокоссовского не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. В результате водитель автомобиля Kia Rio и четыре его пассажира с травмами доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после столкновения части кузова машины попали в проезжающий автомобиль Renault Duster. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, компания мужчин и женщин взяла Kio Rio в аренду, автомобиль не являлся такси.