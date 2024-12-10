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В Уфе автомобилист сбил восьмилетнего ребенка

Вчера, 9 декабря, в столице Башкирии водитель иномарки наехал на ребенка, сообщает госавтоинспекция.

Все случилось около половины пятого вечера во дворе по улице Летчика Кобелева.

21-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону улицы Ферина и сбил восьмилетнего мальчика.

Пострадавший получил травму ноги и попал в больницу.