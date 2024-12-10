В Уфе автомобилист сбил восьмилетнего ребенка

Все случилось около половины пятого вечера во дворе по улице Летчика Кобелева.
21-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону улицы Ферина и сбил восьмилетнего мальчика.
Пострадавший получил травму ноги и попал в больницу.
Вчера, 9 декабря, в столице Башкирии водитель иномарки наехал на ребенка, сообщает госавтоинспекция.
Все случилось около половины пятого вечера во дворе по улице Летчика Кобелева.
21-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону улицы Ферина и сбил восьмилетнего мальчика.
Пострадавший получил травму ноги и попал в больницу.