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В Москве задержан второй подозреваемый в краже у 100-летнего ветерана войны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала второго подозреваемого в краже у 100-летнего пенсионера. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками уголовного розыска задержан 54-летний житель столицы, подозреваемый в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», — сказал он.

Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что у 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из квартиры были похищены медали и монеты. Одна из похитителей задержана. Женщина была сиделкой у пожилого мужчины. Вместе со своим знакомым обнаружила в квартире пенсионера монеты и награды, которые в дальнейшем похитила и сбыла. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже.

Полицейские на Никольской улице установили и задержали покупателя и сбытчика краденого имущества. Им оказался 54-летний житель столицы. В ходе неотложного обыска в помещении ломбарда была изъята большая часть похищенных коллекционных монет, принадлежащих потерпевшему. Имущество будет возвращено законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Предварительный материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.