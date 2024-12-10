В Москве задержан второй подозреваемый в краже у 100-летнего ветерана войны

Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что у 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из квартиры были похищены медали и монеты. Одна из похитителей задержана. Женщина была сиделкой у пожилого мужчины. Вместе со своим знакомым обнаружила в квартире пенсионера монеты и награды, которые в дальнейшем похитила и сбыла. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже.