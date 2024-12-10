При пожаре жилого дома в Сморгонском районе погиб мужчина

9 декабря в 4.15 очевидец сообщил спасателям о том, что в агрогородке Крево Сморгонского района горит частный дом. Пожарные расчеты немедленно направились на место ЧП.



Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение горело изнутри, кровля частично обрушилась внутрь. При тушении пожара внутри строения на полу в кухне спасатели обнаружили погибшим 47-летнего хозяина дома.



Бойцы МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.



Вероятнее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.