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При пожаре жилого дома в Сморгонском районе погиб мужчина

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе при пожаре жилого дома погиб хозяин жилища, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

9 декабря в 4.15 очевидец сообщил спасателям о том, что в агрогородке Крево Сморгонского района горит частный дом. Пожарные расчеты немедленно направились на место ЧП.

Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение горело изнутри, кровля частично обрушилась внутрь. При тушении пожара внутри строения на полу в кухне спасатели обнаружили погибшим 47-летнего хозяина дома.

Бойцы МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.

Вероятнее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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