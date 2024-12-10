Закладчица наркотиков в Светлогорске и Пионерском получила 7 лет колонии

Женщина, которая оборудовала тайники с наркотиками на территории Светлогорска и Пионерского, отправилась в колонию на 7 лет. Об этом сообщает пресс-служа областного суда.
Известно, что 38-летняя участница организованной преступной группы весной этого года устроилась на «службу» в интернет-магазин по продаже запрещенного. Ее обучили мерам конспирации и отправили на дело — она получала 400−450 рублей за каждый оборудованный тайник.
На территории городов-курортов женщина сделала минимум тридцать тайников. Известны и случаи покупки ею наркотиков.
Женщина была задержана в Пионерском, при ней обнаружили 7 свертков с наркотиками.
Вину злоумышленница признала.