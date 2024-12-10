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Закладчица наркотиков в Светлогорске и Пионерском получила 7 лет колонии

В Калининграде осудили 38-летнюю участницу наркотической ОПГ.

Женщина, которая оборудовала тайники с наркотиками на территории Светлогорска и Пионерского, отправилась в колонию на 7 лет. Об этом сообщает пресс-служа областного суда.

Известно, что 38-летняя участница организованной преступной группы весной этого года устроилась на «службу» в интернет-магазин по продаже запрещенного. Ее обучили мерам конспирации и отправили на дело — она получала 400−450 рублей за каждый оборудованный тайник.

На территории городов-курортов женщина сделала минимум тридцать тайников. Известны и случаи покупки ею наркотиков.

Женщина была задержана в Пионерском, при ней обнаружили 7 свертков с наркотиками.

Вину злоумышленница признала.