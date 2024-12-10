Информация о пожаре в жилом доме на хуторе Кмиты Глубокского района поступила спасателям 9 декабря в 13.28. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшую женщину 1942 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара.
Пожилая женщина погибла при пожаре на хуторе в Глубокском районе
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре на хуторе в Глубокском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме на хуторе Кмиты Глубокского района поступила спасателям 9 декабря в 13.28. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшую женщину 1942 года рождения.