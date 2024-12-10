Строители уронили рулон утеплителя на девочку с крыши дома во Владивостоке

Установлено, что девочка прошла на территорию, огороженную сигнальной лентой. В этот момент рабочие поднимали рулон стройматериала на крышу, но он сорвался и придавил школьницу. Девочку госпитализировали с тяжёлыми травмами.
По факту несчастного случая проводится доследственная проверка. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока держит её на контроле. Также ведомство оценит, кроме действий компании-подрядчика по обеспечению безопасности работ, деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (так как девочка всё-таки нарушила правила безопасности, перешагнув через ограждение, пусть и символическое).
Место трагедии прокуратура не указывает, но опубликовывает видеозапись момента падения рулона на школьницу — предположительно, это случилось на улице Фонтанной; за двухэтажным домом, где шли работы, виднеются башни, похожие на ЖК «Маринист». Рядом находится общеобразовательная школа № 46, полк Госавтоинспекции, различные офисы, гостиницы.
Напоминаем, подобный несчастный случай чуть не произошёл на улице Чкалова, где рабочие из числа трудовых мигрантов уронили на тротуар ёмкость с бетоном. Отсутствие жертв объясняется разве что счастливой случайностью — чан приземлился рядом с входной группой офиса. По словам местных жителей, чан бригада гастарбайтеров так и не убрала.
Ранее в историческом центре Владивостока уже произошла трагедия по вине рабочего: мужчина управлял колёсным экскаватором и на полном ходу переехал девочку 2011 года рождения, которая в сопровождении матери шла в границах пешеходной зоны — площади вокруг мозаичного фонтана на Спортивной набережной. Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).