Строители уронили рулон утеплителя на девочку с крыши дома во Владивостоке

Напоминаем, подобный несчастный случай чуть не произошёл на улице Чкалова, где рабочие из числа трудовых мигрантов уронили на тротуар ёмкость с бетоном. Отсутствие жертв объясняется разве что счастливой случайностью — чан приземлился рядом с входной группой офиса. По словам местных жителей, чан бригада гастарбайтеров так и не убрала.