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В Житковичах сосед спас пенсионерку при пожаре дома

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах сосед спас пенсионерку при пожаре дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожный сигнал поступил в службу спасения 10 декабря около часа ночи. Пожар произошел в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по 2-у Железнодорожному переулку райцентра. До прибытия подразделений МЧС спасена 71-летняя хозяйка.

Как рассказали в областном управлении МЧС, сосед почувствовал запах дыма. Когда убедился в отсутствии возгорания в своей квартире, отправился к пенсионерке. Дверь была не заперта. На полу возле кровати, на которой тлел матрас и одеяло, он обнаружил спящую хозяйку дома. Вывел ее на улицу, где уже ждала бригада медиков.

С отравлением продуктами горения пенсионерку госпитализировали.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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