В Житковичах сосед спас пенсионерку при пожаре дома

Тревожный сигнал поступил в службу спасения 10 декабря около часа ночи. Пожар произошел в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по 2-у Железнодорожному переулку райцентра. До прибытия подразделений МЧС спасена 71-летняя хозяйка.



Как рассказали в областном управлении МЧС, сосед почувствовал запах дыма. Когда убедился в отсутствии возгорания в своей квартире, отправился к пенсионерке. Дверь была не заперта. На полу возле кровати, на которой тлел матрас и одеяло, он обнаружил спящую хозяйку дома. Вывел ее на улицу, где уже ждала бригада медиков.



С отравлением продуктами горения пенсионерку госпитализировали.



Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.