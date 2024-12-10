Тревожный сигнал поступил в службу спасения 10 декабря около часа ночи. Пожар произошел в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по 2-у Железнодорожному переулку райцентра. До прибытия подразделений МЧС спасена 71-летняя хозяйка.
Как рассказали в областном управлении МЧС, сосед почувствовал запах дыма. Когда убедился в отсутствии возгорания в своей квартире, отправился к пенсионерке. Дверь была не заперта. На полу возле кровати, на которой тлел матрас и одеяло, он обнаружил спящую хозяйку дома. Вывел ее на улицу, где уже ждала бригада медиков.
С отравлением продуктами горения пенсионерку госпитализировали.
Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
В Житковичах сосед спас пенсионерку при пожаре дома
10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах сосед спас пенсионерку при пожаре дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Тревожный сигнал поступил в службу спасения 10 декабря около часа ночи. Пожар произошел в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по 2-у Железнодорожному переулку райцентра. До прибытия подразделений МЧС спасена 71-летняя хозяйка.