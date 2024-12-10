В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации

Ранее стало известно о задержании гендиректора компании «Водоканал-Чита» Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в 3,2 миллиона рублей. Кроме того, был задержан подозреваемый в даче взятки — руководитель фирмы.
«Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) генеральному директору муниципальной организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, а также руководителю коммерческой фирмы — в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении руководителя предприятия меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, использовать своё должностное положение для оказания давления на свидетелей по делу.