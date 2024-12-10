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Авария с автобусом затруднила движение в центре Владивостока

Машины с трудом объезжают участников ДТП.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. Из-за этого движение в центре города нарушилось, и на нескольких улицах образовались пробки. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Владивостока.

ДТП произошло на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семёновской. Авария осложнила жизнь водителям, выбравшим для движения Светланскую, Алеутскую улицы и Океанский проспект. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть иномарки.

Точные причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.