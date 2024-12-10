Авария с автобусом затруднила движение в центре Владивостока

Во Владивостоке произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. Из-за этого движение в центре города нарушилось, и на нескольких улицах образовались пробки. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Владивостока.