Москвич украл один метр балкона у соседа, когда он уехал в отпуск

Житель столицы решил изменить балконную перегородку, тем самым увеличив площадь своего балкона на один метр. Ремонт москвич затеял, когда его сосед уехал в отпуск. Суд обязал нарушителя вернуть на место предыдущую проектную перегородку. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.