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Москвич украл один метр балкона у соседа, когда он уехал в отпуск

Житель столицы решил изменить балконную перегородку, тем самым увеличив площадь своего балкона на один метр. Ремонт москвич затеял, когда его сосед уехал в отпуск. Суд обязал нарушителя вернуть на место предыдущую проектную перегородку. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Источник: Агентство «Москва»

— Чтобы заставить нарушителя в принудительном порядке восстановить прежние границы балкона инспекция обратилась с иском в суд, который поддержал позицию надзорного органа. Теперь за возвращением перегородки на законное место проследят судебные приставы, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел в доме на Беловежской улице, 49. Изначально нарушитель пытался оспорить предписание Мосжилинспекции в двух судебных инстанциях, но результат был безуспешен.

Ранее жителя Курска оштрафовали на 10 тысяч рублей за курение на балконе собственной квартиры. Соседи курильщика обратились к правоохранителям и попросили взыскать с него компенсацию морального вреда, поскольку их дети оказались вынуждены постоянно дышать доходящим до квартиры табачным дымом.

недвижимость