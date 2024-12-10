Москвич украл один метр балкона у соседа, когда он уехал в отпуск

— Чтобы заставить нарушителя в принудительном порядке восстановить прежние границы балкона инспекция обратилась с иском в суд, который поддержал позицию надзорного органа. Теперь за возвращением перегородки на законное место проследят судебные приставы, — рассказали на официальном сайте ведомства.
Инцидент произошел в доме на Беловежской улице, 49. Изначально нарушитель пытался оспорить предписание Мосжилинспекции в двух судебных инстанциях, но результат был безуспешен.
Ранее жителя Курска оштрафовали на 10 тысяч рублей за курение на балконе собственной квартиры. Соседи курильщика обратились к правоохранителям и попросили взыскать с него компенсацию морального вреда, поскольку их дети оказались вынуждены постоянно дышать доходящим до квартиры табачным дымом.