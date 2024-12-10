СК сообщил подробности гибели бортпроводниц «Уральских авиалиний» в Москве

Ранее в «Уральских авиалиниях» подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки «погибли в нерабочее время, находились там по своим делам», им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.