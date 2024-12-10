СК сообщил подробности гибели бортпроводниц «Уральских авиалиний» в Москве

«Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось», — говорится в сообщении.
По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство.
Ранее в «Уральских авиалиниях» подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки «погибли в нерабочее время, находились там по своим делам», им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.