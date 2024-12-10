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СК сообщил подробности гибели бортпроводниц «Уральских авиалиний» в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось», — говорится в сообщении.

По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство.

Ранее в «Уральских авиалиниях» подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки «погибли в нерабочее время, находились там по своим делам», им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.

несчастный случай
СК