Под Новосибирском шесть сел могут быть отрезаны из-за отсутствия ледовой переправы

Как пишет НГС, в этом году подрядчик, который в последние годы обустраивал ледовую переправу, от контракта отказался из-за низкой цены. Администрация Ордынского района в ноябре предложила за эту работу порядка 5,5 миллиона рублей. Но такие условия никого не привлекли, и аукцион не состоялся. При этом в 2015-м ценовое предложение по ледовой переправе было куда более привлекательным — 8,5 миллиона.