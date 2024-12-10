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Под Новосибирском шесть сел могут быть отрезаны из-за отсутствия ледовой переправы

Подрядчик отказался обустроить ледовую дорогу из-за плохого финансирования.

Источник: РИА "Новости"

В Ордынском районе Новосибирской области возникли проблемы с организацией одной из двух ледовых переправ. Из-за этого жители шести сел могут быть отрезаны от цивилизации.

Речь идет о ледовой дороге на Новосибирском водохранилище между селами Спирино и Чингиз длинной около двух километров. Для жителей шести населенных пунктов на правом берегу — это единственный приемлемый путь в цивилизацию на протяжении всей зимы. Протяженность альтернативного маршрута, позволяющего добраться до Новосибирска, на 130 километров больше.

Как пишет НГС, в этом году подрядчик, который в последние годы обустраивал ледовую переправу, от контракта отказался из-за низкой цены. Администрация Ордынского района в ноябре предложила за эту работу порядка 5,5 миллиона рублей. Но такие условия никого не привлекли, и аукцион не состоялся. При этом в 2015-м ценовое предложение по ледовой переправе было куда более привлекательным — 8,5 миллиона.

Местные власти ссылались на дефицит лимитов финансирования из областного бюджета, однако, когда ситуация стала критической, они все-таки сумели увеличить цену контракта, которая устроила прежнего подрядчика. Правда, новые торги состоялись только 6 декабря, и в данный момент формальности по заключению соглашения еще не улажены.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском агрофирма решила перекрыть единственную дорогу, ведущую сразу к нескольким СНТ.

Иван ЛУДНОВ.