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Полиция устроила погоню за пьяным водителем на Кубани

Мужчина ехал без прав.

Источник: соцсети

В Выселковском районе Кубани полиция задержала пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться на автомобиле от правоохранителей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Краснодарского края.

Водитель «ВАЗ 2107» создавал аварийную обстановку и нарушал ПДД опасными маневрами. Во время погони он съехал на бездорожье в районе поселка Заря, где его и задержали. Нарушителем оказался 36-летний, ранее судимый житель соседнего района.

Мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. В отношении него составили административные протоколы — суд назначил ему арест на 10 суток.

Напомним, как раннее сообщало информагентство, в Сочи с поличным задержали наркозакладчицу. У нее обнаружили 30 свертков с запрещенными психотропными веществами.