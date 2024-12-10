Полиция устроила погоню за пьяным водителем на Кубани

Водитель «ВАЗ 2107» создавал аварийную обстановку и нарушал ПДД опасными маневрами. Во время погони он съехал на бездорожье в районе поселка Заря, где его и задержали. Нарушителем оказался 36-летний, ранее судимый житель соседнего района.