Сын до смерти избил пожилого отца в Алматинской области

Согласно сообщению Департамента полиции (ДП) за 10 декабря 2024 года, стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм.
Также отмечено, что начато расследование.
«Задержанный водворен в изолятор временного содержания».
Дополнительные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что у частной школы в Алматы в автомобиле найдено тело мужчины. По данным полиции мегаполиса, на теле не было видимых признаков насильственной смерти.