Советник Нетаньяху опроверг продвижение израильской армии к Дамаску

На фоне этого, вечером 8 декабря, Израиль впервые за 50 лет вошел на территорию Сирии и установил полный контроль над Голанскими высотами. «Мы прежде всего действуем для защиты нашей границы. Этот район находился под контролем зоны разграничения, согласованной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Это соглашение рухнуло, сирийские войска покинули свои позиции», — объяснял вторжение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.