О том, что после захвата всей бывшей буферной зоны Голанских высот, оккупированных Израилем с 1973 года, израильские войска двинулись дальше и дошли до предместий Дамаска, ранее сегодня сообщили источники Al Mayadeen. Как передавал корреспондент Al Mayadeen, израильские танки продвинулись мимо города Эль-Кунейтра (около 55 км до Дамаска) и продолжают движение в сторону сирийской столицы.
Местные источники уточнили Al Mayadeen, что ВС Израиля сейчас находятся в районе города Катна, почти в 20 км от Дамаска. По пути ими были захвачены несколько городов и деревень, включая Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб.
Сирийские повстанцы и боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад был свергнут. Президент бежал из страны. Позже стало известно о сложении им полномочий и получении убежища в России.
На фоне этого, вечером 8 декабря, Израиль впервые за 50 лет вошел на территорию Сирии и установил полный контроль над Голанскими высотами. «Мы прежде всего действуем для защиты нашей границы. Этот район находился под контролем зоны разграничения, согласованной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Это соглашение рухнуло, сирийские войска покинули свои позиции», — объяснял вторжение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.