Россиянин, сбежавший после убийства из РФ, угнал яхту за 30 млн в Антигуа и Барбуде

После этого Вадим Фролов сделал себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и сбежал по нему за границу. Там он, судя по всему, также зарабатывал угонами. Преступник попался после похищения яхты «Ариэль» (стоимость оценивается в 30 млн рублей). Он угнал её в 2021 году в Антигуа и Барбуде. В Колумбии Фролов подделал документы на судно и изменил её госзнаки. В это время россиянин уже был в международном розыске за убийство.