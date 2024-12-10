Россиянин, сбежавший после убийства из РФ, угнал яхту за 30 млн в Антигуа и Барбуде

По данным SHOT, 55-летний уроженец Санкт-Петербурга Вадим Фролов вместе с родственниками в Ленобласти создал ОПГ, которая занималась угонами яхт, лодок и гидроциклов. На счету банды минимум 10 доказанных эпизодов. Угнали даже катер и лодочный прицеп, принадлежащие автохозяйству ГУВД. В 2015 году ситуация бандиты не поделили добычу и убили одного из своих. Вадим Фролов выманил своего племянника Леонида в гараж в Шлиссельбурге. На жертву набросились сзади и задушили ремнём.
Позже члены группировки сожгли машину жертвы на берегу Новоладожского канала. Тело убитого погрузили на катер, вышли в Ладожское озеро и утопили труп, привязав к нему груз.
После этого Вадим Фролов сделал себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и сбежал по нему за границу. Там он, судя по всему, также зарабатывал угонами. Преступник попался после похищения яхты «Ариэль» (стоимость оценивается в 30 млн рублей). Он угнал её в 2021 году в Антигуа и Барбуде. В Колумбии Фролов подделал документы на судно и изменил её госзнаки. В это время россиянин уже был в международном розыске за убийство.
В ноябре этого года Фролова задержали колумбийские силовики в городе Санта-Фе-де-Богота. Его передали Интерполу и уже экстрадировали в Россию.