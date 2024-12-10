«Травмы головы и тела, в том числе повреждения внутренних органов». СК озвучил подробности убийства 54-летней женщины, совершенного в Пинске 16 лет назад

Следователи проверяли различные версии случившегося, в том числе был отработан круг знакомых погибшей. Так, под подозрением оказались три жителя Пинска, которые проживали в подъезде дома, где было найдено тело. Удалось установить, что накануне трагедии женщина распивала с ними алкогольные напитки. Однако в ходе следствия прямых доказательств их виновности получено не было. Выяснилось, что с ними в компании был незнакомый мужчина.