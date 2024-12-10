«Травмы головы и тела, в том числе повреждения внутренних органов». СК озвучил подробности убийства 54-летней женщины, совершенного в Пинске 16 лет назад

СК раскрыл жестокое убийство женщины в Пинске, совершенное 16 лет назад. Детали сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, в декабре 2008 года жители одного из домов, расположенных по улице Железнодорожной, сообщили в милицию информацию об убийстве 54-летней женщины. На место происшествия выезжали правоохранители.
«На лестничной площадке многоквартирного дома перед ними предстала жуткая картина. При детальном осмотре на изувеченном теле 54-летней женщины обнаружены многочисленные травмы головы и тела, в том числе повреждения внутренних органов», — говорится в сообщении.
Следователи проверяли различные версии случившегося, в том числе был отработан круг знакомых погибшей. Так, под подозрением оказались три жителя Пинска, которые проживали в подъезде дома, где было найдено тело. Удалось установить, что накануне трагедии женщина распивала с ними алкогольные напитки. Однако в ходе следствия прямых доказательств их виновности получено не было. Выяснилось, что с ними в компании был незнакомый мужчина.
В пресс-службе отметили, что показания трех жителей Пинска подтвердились результатами исследования изъятых на месте происшествия объектов. Сообщается, что в момент проведения генетической экспертизы на зажигалке, стеклянной бутылке из-под алкоголя, окурке обнаружили генотип неизвестного мужчины.
В СК обратили внимание на то, что на след фигуранта смогли выйти в 2024 году. В момент проведения проверки по учету данных ДНК Государственного комитета судебных экспертиз по нераскрытым преступлениям прошлых лет специалисты случайно установили совпадение генотипа, который был обнаружен 16 лет назад, с ДНК-профилем 42-летнего жителя Пинского района. Он был задержан.
Говорится, что на первом допросе задержанный отрицал причастность к убийству. Сложность заключалась в том, что убийство случилось давно. Так, свидетели не могли вспомнить детали вечера, когда все произошло, а дом, где было убийство, оказался снесен.
В ходе допросов свидетелям следователи представили фото жителя Пинска, по которой они смогли опознать мужчину, распивавшего алкоголь в компании убитой женщины. На то, что фигурант был одним из последних, кто контактировал с женщиной, указывали и многочисленные биологические следы.
Задержанный рассказал, что неподалеку от железнодорожного вокзала познакомился с женщиной, предложившей выпить вместе с ней и ее знакомыми. Она провела нового знакомого в квартиру, где находилась компания: две женщины и мужчина. Под алкоголем обвиняемый уснул, а когда проснулся, то в квартире была только 54-летняя знакомая.
«Выйдя на лестничную площадку, он решил вступить с новой знакомой в интимную связь, но, получив отказ, ударил ее по голове, после чего изнасиловал. Мужчина попытался скрыть следы преступления и причинил жертве травмы несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Фигуранту было предъявлено обвинение по ряду статей. Среди них часть 3 статьи 166 Уголовного кодекса — изнасилование, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений, части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера и изнасилованием. Также указывается часть 3 статьи 167 УК — (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, повлекшие причинение тяжких телесных повреждений.
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