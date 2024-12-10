Автобус с пассажирами врезался в ограждение возле Памятника Славы в Воронеже

В Воронеже возле Памятника Славы автобус № 111 «Воронеж — Рамонь» врезался в ограждение.
Кадры ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях. Инцидент произошел с правой стороны от пирамиды при движении по направлению к центру города. По словам очевидцев, в автобусе были пассажиры. — ПАЗ был с людьми. Вышло несколько пожилых людей. Один хромал. Водитель сам старичок, — рассказал очевидец. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет подробности ДТП и информацию о пострадавших в городской Госавтоинспекции.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что автобус городского маршрута № 21 попал в аварию на Чернавском мосту. В автобус при перестроении врезался КамАЗ, после чего маршрутка вылетела на обочину и врезалась в дерево.