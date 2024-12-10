Глава СКР просит доклад об исчезновении подростков на Кубани

В приемную главы СКР обратилась жительница Кубани, которая не согласна с ходом установления обстоятельств местонахождения ее 15-летнего сына и его 13-летней подруги. В начале ноября подростки покинули дом девочки в Ейске, после чего о подростках родителям ничего неизвестно.