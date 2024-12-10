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Подростки жестоко избили 13-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Четверо парней напали на школьницу возле торгового центра «Александровский пассаж» в центральной части Нижнего Тагила. Подросток получила травмы, с которыми попала в больницу.

По словам очевидцев, две подруги отправились в ТЦ, в котором они планировали перекусить в сети фастфуда. Пока 13-летняя школьница ждала подругу, к ней подошли несколько парней, которым на вид было 15−16 лет. Они позвали подростка «поговорить» за ТЦ, где и напали на жертву, сообщает TagilCity.

Подруга вызвала пострадавшей такси до дома. Мать девочки обратилась с заявлением в полицию. Сама же избитая школьница позже оказалась в медучреждении. Выяснилось, что ей сломали нос и диагностировано сотрясение мозга.

«Сообщение поступило в отдел полиции 16 МУ МВД России “Нижнетагильское”, где по данному факту организована проверка. Инспекторы ПДН изучают записи с камер видеонаблюдения, выясняют обстоятельства случившегося», — отметили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».