Подростки жестоко избили 13-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, две подруги отправились в ТЦ, в котором они планировали перекусить в сети фастфуда. Пока 13-летняя школьница ждала подругу, к ней подошли несколько парней, которым на вид было 15−16 лет. Они позвали подростка «поговорить» за ТЦ, где и напали на жертву, сообщает TagilCity.