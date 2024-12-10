Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки домов остались без отопления в мороз −20 в Новосибирске

Дефект на теплотрассе обнаружили в Дзержинском районе.

Источник: AP 2024

В Новосибирске 17 жилых многоквартирных домов в Дзержинском районе остались без отопления в мороз −20 из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным мэрии Новосибирска, дефект на теплотрассе обнаружили в Дзержинском районе, сейчас дефект устраняет НТСК.

Отмечается, что в зону отключения отопления попали 17 многоквартирных домов, а также три социальных объекта и пять других зданий.

«На месте работает несколько единиц техники и бригада НТСК. Устранить дефект планируют в течение дня до 17:00», — говорится в сообщении.

ЖКХ