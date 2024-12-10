Десятки домов остались без отопления в мороз −20 в Новосибирске

В Новосибирске 17 жилых многоквартирных домов в Дзержинском районе остались без отопления в мороз −20 из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По данным мэрии Новосибирска, дефект на теплотрассе обнаружили в Дзержинском районе, сейчас дефект устраняет НТСК.
Отмечается, что в зону отключения отопления попали 17 многоквартирных домов, а также три социальных объекта и пять других зданий.
«На месте работает несколько единиц техники и бригада НТСК. Устранить дефект планируют в течение дня до 17:00», — говорится в сообщении.