Самолет из Стамбула экстренно сел в Самаре

Один из пассажиров рассказал Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что рейс после посадки отменили, а людям пришлось добираться до Казани своим ходом и за свой счет. Более того, некоторые из пассажиров не получили свой багаж. В самарском аэропорту людям пришлось стоять в очереди на написание заявления о его потере. Вещей лишились даже те, кто летел из турецкого города нестыковочным рейсом.