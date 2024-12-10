Сотрудники ГАИ в Киренске помогли вытащить из кювета самосвал

Инцидент произошёл 9 декабря. 43-летний водитель самосвала на загородной трассе пытался разъехаться со встречным авто и съехал с обочины. Машина увязла в снегу, самостоятельно выехать водитель не смог. Мужчина обратился в полицию за помощью. На место выехали начальник отделения Госавтоинспекции майор полиции Денис Безносов и старший госинспектор БДД капитан полиции Андрей Потапов. Они вызвали спецтехнику дорожных служб, и с помощью тяжёлых тягачей вытащили самосвал из сугробов.