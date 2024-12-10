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Сотрудники ГАИ в Киренске помогли вытащить из кювета самосвал

Сотрудники ГАИ в Киренске помогли вытащить самосвал из кювета. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Инцидент произошёл 9 декабря. 43-летний водитель самосвала на загородной трассе пытался разъехаться со встречным авто и съехал с обочины. Машина увязла в снегу, самостоятельно выехать водитель не смог. Мужчина обратился в полицию за помощью. На место выехали начальник отделения Госавтоинспекции майор полиции Денис Безносов и старший госинспектор БДД капитан полиции Андрей Потапов. Они вызвали спецтехнику дорожных служб, и с помощью тяжёлых тягачей вытащили самосвал из сугробов.

Водитель поблагодарил полицейских и дорожников за оказанную помощь.

ГИБДД