В Самарской области мужчина погиб из-за сигареты в постели

В Чапаевске сообщили о серьезном пожаре в многоквартирном доме на улице Щорса. Мужчина закурил в кровати и уснул, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
— Мужчина погиб из-за зажженной сигареты. Пожар охватил 20 квадратных метров в квартире. Также пострадал 46-летний горожанин, о его самочувствии пока ничего неизвестно, — отметили в ведомстве.
Для ликвидации возгорания на место прибыли 20 специалистов и 7 единиц техники. Огонь потушили за час. Сотрудники службы напоминают, что не стоит курить в состоянии алкогольного опьянения.