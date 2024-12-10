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В Самарской области мужчина погиб из-за сигареты в постели

В Чапаевске мужчина закурил и погиб в кровати.

Источник: ГУ МЧС России по региону

В Чапаевске сообщили о серьезном пожаре в многоквартирном доме на улице Щорса. Мужчина закурил в кровати и уснул, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

— Мужчина погиб из-за зажженной сигареты. Пожар охватил 20 квадратных метров в квартире. Также пострадал 46-летний горожанин, о его самочувствии пока ничего неизвестно, — отметили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 20 специалистов и 7 единиц техники. Огонь потушили за час. Сотрудники службы напоминают, что не стоит курить в состоянии алкогольного опьянения.

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