Новозеландского наемника осудили за вторжение в Курскую область

«Органами следствия Джордан О Брайен 1988 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). <…> Курский областной суд признал Джордана О`Брайена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.