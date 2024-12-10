«Органами следствия Джордан О Брайен 1988 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). <…> Курский областной суд признал Джордана О`Брайена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Новозеландского наемника осудили за вторжение в Курскую область
КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Новой Зеландии Джордана О`Брайена, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал во вторжении в Курску область. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.