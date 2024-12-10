Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии

Ранее краевая прокуратура сообщала, что к гражданину Латвии в 2010 году обратился его друг с просьбой подыскать киллера, который за 10 тысяч евро убил бы мужа своей любовницы. Так друг и его любовница намеривались обойти стороной вопросы развода и раздела имущества со своей жертвой. Иностранец согласился и дал поручение своему знакомому, передав задаток и сведения. Исполнитель дважды приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою «цель». Там он искал подходящее для убийства место, планировал преступление, делал тайники с оружием. Его план быстро рассекретили правоохранители. Под руководством спецслужб было инсценировано убийство и задержаны заказчики, в том числе и девушка, которые уже отбыли наказание, уточняют в прокуратуре.