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В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Источник: © РИА Новости

Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

«Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств», — говорится в сообщении.

ФСБ