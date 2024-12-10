«Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств», — говорится в сообщении.
В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.