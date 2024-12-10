В Воронеже кроссовер сбил двух пешеходов и влетел в фасад здания

В Коминтерновском районе Воронежа мужчина за рулем иномарки сбил двух пешеходов на тротуаре и врезался в фасад здания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, в понедельник, 9 декабря, у дома № 48З по улице Владимира Невского в Воронеже 43-летний водитель, управлявший Hyundai Santa Fe, наехал на двух пешеходов, которые шли по тротуару, после чего снес фасад здания.
В результате ДТП пешеходы, 48-летний и 72-летний мужчины, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.