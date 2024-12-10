19-летний рецидивист попался на серии краж и грабеже в Калининграде

Молодой мужчина объяснил, что крал косметику для перепродажи, а продукты питания для личного потребления. Злоумышленник также причастен к открытому хищению продуктов на сумму 5 тысяч рублей. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию. Мужчина также совершил кражу телефона и денежных средств в ТЦ на ул. Театральной. Ущерб от всех краж составил более 8 тысяч рублей.