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19-летний рецидивист попался на серии краж и грабеже в Калининграде

Житель Калининграда обвиняется в серии краж и попытке грабежа: в ноябре калининградец похитил продукты питания и косметику на сумму более 2,5 тысяч рублей из магазина.

Источник: KaliningradToday

Участковый уполномоченный полиции установил причастность к этому преступлению 19-летнего горожанина, ранее уже судимого.

Молодой мужчина объяснил, что крал косметику для перепродажи, а продукты питания для личного потребления. Злоумышленник также причастен к открытому хищению продуктов на сумму 5 тысяч рублей. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию. Мужчина также совершил кражу телефона и денежных средств в ТЦ на ул. Театральной. Ущерб от всех краж составил более 8 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Полиция устанавливает причастность фигуранта к аналогичным преступлениям в Калининграде, сообщили в УМВД.