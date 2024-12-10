В Ростове при пожаре в квартире погибла 90-летняя женщина

По данным ведомства, трагедия произошла утром 10 декабря на улице 1-й Пролетарской. Во время тушения из здания эвакуировали пять человек. Пенсионерку без признаков жизни нашли в помещении, где полыхал огонь. Предварительно, пожилая ростовчанка умерла надышавшись едким дымом.