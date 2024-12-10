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В Ростове при пожаре в квартире погибла 90-летняя женщина

90-летняя женщина умерла во время пожара в Ростове, еще пять человек эвакуировали.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире многоквартирного дома погибла 90-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 10 декабря на улице 1-й Пролетарской. Во время тушения из здания эвакуировали пять человек. Пенсионерку без признаков жизни нашли в помещении, где полыхал огонь. Предварительно, пожилая ростовчанка умерла надышавшись едким дымом.

— Пожар потушили на 5 кв. метрах. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрооборудования. На месте происшествия сейчас работают представители Следственного комитета, — рассказали в МЧС.

Всем жителям Дона рекомендуют следить за исправностью электрооборудования и проводки. Также нужно постоянно заботиться о пожилых родственниках.

Напомним, вчера в Ростове при пожаре в многоэтажке погибли три человека, еще троих спасли.