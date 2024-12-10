Жуткая авария на трассе Алматы — Бишкек: трое погибли, предполагаемый виновник скрылся с места ДТП

На месте жуткого дорожно-транспортного происшествия побывал наш корреспондент, который узнал, что авария произошла ночью на 136-м км трассы Алматы — Бишкек: столкнулись длинномер Volvo, Kia Optima и Toyota Crown.
Как рассказал водитель длинномера, он двигался по трассе в сторону Алматы, а впереди него ехала другая фура. По его словам, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, обогнал и длинномер, и фуру. Но через какое-то мгновение в лоб Volvo прилетела неуправляемая Kia, которая ехала по полосе встречного движения.
После жуткого столкновения лоб в лоб Volvo с Kia легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она съехала с дороги.
На данном участке трассы Алматы — Бишкек проводится реконструкция. На эту строящуюся часть дороги и съехала Kia.
В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир Kia, еще одного пассажира госпитализировали в Узынагаш. Известно, что от полученных травм он скончался в реанимации.
Позднее выяснилось, что водитель Kia — таксист, который вез клиентов.
Далее, как рассказал водитель Volvo, он обнаружил Toyota, которая его обгоняла.
По всей видимости, как считает водитель длинномера, Toyota, когда пошла на обгон, не успела вернуться на свою полосу, в результате чего столкнулась с Kia. От удара водители двух легковушек потеряли управление. У Toyota после столкновения с Kia вырвало колесо, и авто почти 150 м пронеслось по трассе, после чего съехало также на дорогу встречного движения, где проводится реконструкция. А Kia, по трагической случайности, отбросило на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с длинномером. Водитель Volvo отметил, что даже не успел среагировать и просто протаранил Kia и выбил ее с дороги.
Когда обнаружили Toyota, в ней никого не оказалось, и авто было закрыто. Сбежавший или сбежавшие из нее сняли номера и скрылись с места ДТП.
Полицейские ведут поиски предположительного виновника ДТП — водителя Toyota, а также выясняют все обстоятельства аварии.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.
Отметим, что подобная авария произошла на трассе Алматы — Бишкек 29 октября 2024 года. Тогда столкнулись грузовик и минивэн. ДТП унесло жизни двух человек.