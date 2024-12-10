Жуткая авария на трассе Алматы — Бишкек: трое погибли, предполагаемый виновник скрылся с места ДТП

По всей видимости, как считает водитель длинномера, Toyota, когда пошла на обгон, не успела вернуться на свою полосу, в результате чего столкнулась с Kia. От удара водители двух легковушек потеряли управление. У Toyota после столкновения с Kia вырвало колесо, и авто почти 150 м пронеслось по трассе, после чего съехало также на дорогу встречного движения, где проводится реконструкция. А Kia, по трагической случайности, отбросило на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с длинномером. Водитель Volvo отметил, что даже не успел среагировать и просто протаранил Kia и выбил ее с дороги.