Пожары в Башкирии унесли жизни более двухсот людей

С начала года в Башкирии произошло 8863 пожара. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе инцидентов погиб 201 человек, получили травмы — 228. Одной из самых распространенных причин пожаров специалисты называют неосторожность при курении.
— Не курите в помещениях. Не курите в постели или сидя в кресле. Ни в коем случае не бросайте окурки с балконов и лоджий. Непотушенные окурки не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться. Помните, что непотушенная сигарета при определенных условиях — это такой же источник зажигания, как и открытый огонь, — призвали в экстренной службе.
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