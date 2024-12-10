Пожары в Башкирии унесли жизни более двухсот людей

— Не курите в помещениях. Не курите в постели или сидя в кресле. Ни в коем случае не бросайте окурки с балконов и лоджий. Непотушенные окурки не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться. Помните, что непотушенная сигарета при определенных условиях — это такой же источник зажигания, как и открытый огонь, — призвали в экстренной службе.