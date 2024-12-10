Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожары в Башкирии унесли жизни более двухсот людей

В Башкирии в пожарах погиб 201 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Башкирии произошло 8863 пожара. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В ходе инцидентов погиб 201 человек, получили травмы — 228. Одной из самых распространенных причин пожаров специалисты называют неосторожность при курении.

— Не курите в помещениях. Не курите в постели или сидя в кресле. Ни в коем случае не бросайте окурки с балконов и лоджий. Непотушенные окурки не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться. Помните, что непотушенная сигарета при определенных условиях — это такой же источник зажигания, как и открытый огонь, — призвали в экстренной службе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.