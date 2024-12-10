Москвич заявился в салон красоты с ножом

Инцидент произошел в парикмахерской на улице Яна Райниса. На опубликованных ведомством кадрах видно, как гость салона заходит в помещение с ножом, садится на диван и начинает разговаривать по телефону. В это время внутри находятся минимум четыре клиента, которым барберы делают стрижку.
Работники салона воспользовались тревожной кнопкой, и через некоторое время прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мотивы своих действий москвич пояснить не смог, а на камеру сказал, что никому не угрожал и зла не желал.