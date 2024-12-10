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Москвич заявился в салон красоты с ножом

На северо-западе Москвы мужчина зашел в салон красоты с гигантским ножом и перепугал персонал и посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в парикмахерской на улице Яна Райниса. На опубликованных ведомством кадрах видно, как гость салона заходит в помещение с ножом, садится на диван и начинает разговаривать по телефону. В это время внутри находятся минимум четыре клиента, которым барберы делают стрижку.

Работники салона воспользовались тревожной кнопкой, и через некоторое время прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мотивы своих действий москвич пояснить не смог, а на камеру сказал, что никому не угрожал и зла не желал.