Москвич заявился в салон красоты с ножом

Работники салона воспользовались тревожной кнопкой, и через некоторое время прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мотивы своих действий москвич пояснить не смог, а на камеру сказал, что никому не угрожал и зла не желал.