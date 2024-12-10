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Под Новосибирском суд арестовал искитимского депутата Пустотина

Парламентария, врезавшегося в автовышку на «Мерседесе», признали виновным в неповиновении полиции.

Источник: Соцсети

Бердский городской суд во вторник, 10 декабря, рассмотрел административное дело в отношении депутата Искитимского горсовета Виталия Пустотина, обвинённого в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, накануне парламентарий попал в новостные сводки после того, как, сев пьяным за руль внедорожника Mercedes-Benz GLS, врезался в автовышку РЭС при попытке скрыться от преследования инспекторов ДПС.

Как сообщали местные телеграм-каналы, в отношении депутата был составлен протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Сегодня суд признал народного избранника виновным в неповиновении полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста на 4 суток.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточнили в Судебном департаменте.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что московский суд приговорил экс-депутата Заксобрания НСО к 9 годам «строгача».