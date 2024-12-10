В Новосибирске суд пожалел многодетного отца за попытку кражи масла

Кража случилась 26 сентября в магазине на улице Заречная. 36-летний мужчина спрятал 22 пачки масла на сумму более 4,5 тысяч рублей и прошел мимо кассы. На выходе его задержал сотрудник супермаркета и вызвал полицию.