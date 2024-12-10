В Новосибирске суд пожалел многодетного отца за попытку кражи масла

В Новосибирске многодетный отец получил условный срок за попытку кражи 22 пачек масла из супермаркета. Мировой суд Первомайского района вынес приговор 10 декабря.
Кража случилась 26 сентября в магазине на улице Заречная. 36-летний мужчина спрятал 22 пачки масла на сумму более 4,5 тысяч рублей и прошел мимо кассы. На выходе его задержал сотрудник супермаркета и вызвал полицию.
Мужчина был ранее судим за кражи, нигде официально не работал. В полиции возбудили уголовное дело о попытке кражи, задержанный признал вину.
— Подсудимый пояснил, что хотел украсть масло для перепродажи. Суд учел наличие на иждивении четверых детей и положительные характеристики, назначив 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.