Гибель управляющей «Тайгана»: озвучены результаты расследования

18 октября в парке в Белогорском районе Крыма львы растерзали управляющую и директора зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Зубков в ходе пресс-конференции во вторник озвучил результаты расследования специальной комиссии, в которую вошли главный государственный инспектор Инспекции по труду в Крыму, представители администрации Белогорского района и крымской организации Федерации независимых профсоюзов, специалист по охране труда, а также сотрудники прокуратуры.
«Основная причина трагической гибели Переваловой Леокадии Владимировны в парке львов “Тайган” состоит в нарушении технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования и инструмента, чем нарушена статья 215 Трудового кодекса РФ пункт 593 Правил по охране труда», — сказал он.
По словам Зубкова, следственная комиссия пришла к выводу, что Перевалова перед началом уборки в вольере не закрыла шиберную заслонку, разделяющую внешний и внутренний вольеры, и «осуществляла уборку вольера, который не был закрыт от свободного проникновения в него хищных животных, тем самым не обеспечила свою личную безопасность».
Одной из сопутствующих причин трагедии стало то, что Перевалова «нарушила трудовой распорядок и дисциплину», осуществляя уход за хищниками без привлечения к этой работе второго сотрудника зоопарка.
«Это было целиком и полностью в ее полномочиях — назначить второго человека (себе в помощь — ред.). В этот день с ней работал сотрудник, который помог ей в тигрятнике закрыть заслонки и локализовать тигров в зимних домиках. Но почему-то после этого она отправила сотрудника заниматься другими делами, а сама пошла в львятник и стала обслуживать эти вольеры», — сказал директор «Тайгана».