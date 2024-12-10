Гибель управляющей «Тайгана»: озвучены результаты расследования

«Это было целиком и полностью в ее полномочиях — назначить второго человека (себе в помощь — ред.). В этот день с ней работал сотрудник, который помог ей в тигрятнике закрыть заслонки и локализовать тигров в зимних домиках. Но почему-то после этого она отправила сотрудника заниматься другими делами, а сама пошла в львятник и стала обслуживать эти вольеры», — сказал директор «Тайгана».