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Пожар на автоскладе под Петербургом тушили по повышенному номеру сложности

Крупный пожар на производственном складе под Петербургом произошел в ночь на 10 декабря.

Источник: Леноблпожспас

Сигнал о возгорании по адресу: Всеволожский район, Колтушское городское поселение, деревня Рыжики, улица Строителей поступил в 03:03, сообщили в управлении Леноблпожспаса.

По уточненной информации спасателей, в результате пожара на территории стоянки ремонтной зоны грузовиков выгорело четыре машины: три автомобиля Iveco и один КамАЗ. Также частично сгорели две цельнометаллических бытовки размером 3×15 метров, будка охранника и автопокрышки на площади 25 метров кв. Пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС.

К тушению привлекался личный состав 101, 102 и 149-й пожарных частей Всеволожского отряда Леноблпожспаса и федеральной 96 ПСЧ. С огнем удалось справиться лишь в 05:27. Информация о возможных пострадавших уточняется, отметили в ведомстве спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о крупном пожаре в ангаре на Менделеевской улице в Петербурге, который также тушили по повышенному номеру сложности в минувшие выходные.

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