Пожар на автоскладе под Петербургом тушили по повышенному номеру сложности

По уточненной информации спасателей, в результате пожара на территории стоянки ремонтной зоны грузовиков выгорело четыре машины: три автомобиля Iveco и один КамАЗ. Также частично сгорели две цельнометаллических бытовки размером 3×15 метров, будка охранника и автопокрышки на площади 25 метров кв. Пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС.