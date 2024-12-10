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Жительница Красноярска погибла при столкновении тюбинга с машиной

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, второй пострадал в Красноярске при катании на ватрушках, привязанных к машине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Аргументы и факты

«По предварительной информации, на ул. Вольный проезд 27-летний водитель иномарки перевозил двух девушек на привязанном с помощью троса тюбинге. Во время движения неуправляемая на скорости “плюшка” вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 20-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.