Жительница Красноярска погибла при столкновении тюбинга с машиной

«По предварительной информации, на ул. Вольный проезд 27-летний водитель иномарки перевозил двух девушек на привязанном с помощью троса тюбинге. Во время движения неуправляемая на скорости “плюшка” вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 20-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.