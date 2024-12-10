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На Урале осудили жителя, открывшего стрельбу в Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года колонии строгого режима жителя поселка городского типа Верхние Серги Свердловской области, открывшего стрельбу в центре населенного пункта 1 января. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина из охотничьего ружья стрелял в дома и проезжающие мимо автомобили днем 1 января.

«В Нижнесергинском районе осужден местный житель, который в первый день Нового года из хулиганских побуждений стрелял из охотничьего ружья на одной из центральных улиц населенного пункта. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия). В судебном заседании осужденный вину в совершении преступления признал в полном объеме. Нижнесергинский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообшении.