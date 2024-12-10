На Урале осудили жителя, открывшего стрельбу в Новый год

«В Нижнесергинском районе осужден местный житель, который в первый день Нового года из хулиганских побуждений стрелял из охотничьего ружья на одной из центральных улиц населенного пункта. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия). В судебном заседании осужденный вину в совершении преступления признал в полном объеме. Нижнесергинский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообшении.