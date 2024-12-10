В Челябинской области на ЖД путях погибли девять человек

С начала 2024 года на железнодорожных путях в области было травмировано 13 человек. В девяти случаях ЧП — это удары током или наезд подвижного состава — оказались с летальным исходом. Между тем, число трагедий по сравнению с прошлым годом снизилось: в 2023-м погибших было 18, а всего случаев получения травм — 21. При этом в Челябинской области пока нет случае, когда в происшествиях на железной дороге пострадали дети.