В Челябинской области на ЖД путях погибли девять человек

Статистику сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
С начала 2024 года на железнодорожных путях в области было травмировано 13 человек. В девяти случаях ЧП — это удары током или наезд подвижного состава — оказались с летальным исходом. Между тем, число трагедий по сравнению с прошлым годом снизилось: в 2023-м погибших было 18, а всего случаев получения травм — 21. При этом в Челябинской области пока нет случае, когда в происшествиях на железной дороге пострадали дети.
В ЮУЖД рассказали и о статистике травматизма на всех участках Южно-Уральской магистрали. Напомним, что территория охватывает не только Челябинскую область, но и Оренбургскую, Курганскую, Самарскую области, Республику Башкортостан и Северо-Казахстанскую область Казахстана. В 2024 году под колесами поездов или от удара током погибли 25 человек, а всего травмировано 34.
«Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев — нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах», — сообщили в ЮУЖД.
Специалисты регулярно следят за местами, где фиксировались случаи ЧП на путях. Участки проверяются железнодорожниками вместе с транспортной полицией, проводятся профилактические беседы с нарушителями.