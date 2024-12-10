Таксист-наркодилер: На въезде в Кишинев задержали водителя с мешком наркотиков на 7,5 млн леев

Так, на въезде в Кишинев задержали 55-летнего таксиста и 35-летнюю женщину с мешком наркотиков: 14 пакетов мефедрона по полкилограмма каждый и 2 пакета PVP по одному килограмму.
По данным правоохранителей, запрещенные вещества они ввезли в Молдову из Украины. По данным следствия, наркотики ввезли в страну контрабандой через лесополосу в районе Вулканешт. Именно оттуда из тайника мужчина и женщина забрали мешок с запрещенными веществами.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности других участников преступления, включая тех, кто оставил наркотики в тайнике.
Позже в доме таксиста и квартире безработной женщины были изъяты еще 2 кг мефедрона и PVP, а также 2 кг марихуаны.
Таким образом, общий объем изъятых наркотиков составил около 13 кг. По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) подозреваемые были помещены под предварительный арест на 25 и 30 суток соответственно, согласно постановлению столичного суда сектора Чеканы.
Расследование по делу продолжается.