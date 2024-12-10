Таксист-наркодилер: На въезде в Кишинев задержали водителя с мешком наркотиков на 7,5 млн леев

По данным правоохранителей, запрещенные вещества они ввезли в Молдову из Украины. По данным следствия, наркотики ввезли в страну контрабандой через лесополосу в районе Вулканешт. Именно оттуда из тайника мужчина и женщина забрали мешок с запрещенными веществами.