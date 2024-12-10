Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксист-наркодилер: На въезде в Кишинев задержали водителя с мешком наркотиков на 7,5 млн леев

Правоохранители изъяли наркотики, общая стоимость которых равна 7,5 млн леев, кроме того, в ходе операции задержали с поличным двух жителей Кишинева. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Так, на въезде в Кишинев задержали 55-летнего таксиста и 35-летнюю женщину с мешком наркотиков: 14 пакетов мефедрона по полкилограмма каждый и 2 пакета PVP по одному килограмму.

По данным правоохранителей, запрещенные вещества они ввезли в Молдову из Украины. По данным следствия, наркотики ввезли в страну контрабандой через лесополосу в районе Вулканешт. Именно оттуда из тайника мужчина и женщина забрали мешок с запрещенными веществами.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности других участников преступления, включая тех, кто оставил наркотики в тайнике.

Позже в доме таксиста и квартире безработной женщины были изъяты еще 2 кг мефедрона и PVP, а также 2 кг марихуаны.

Таким образом, общий объем изъятых наркотиков составил около 13 кг. По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) подозреваемые были помещены под предварительный арест на 25 и 30 суток соответственно, согласно постановлению столичного суда сектора Чеканы.

Расследование по делу продолжается.