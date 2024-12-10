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Гродненка оплатила четыре путевки в Дубай, не забрала билеты и пошла в милицию

Жительница Гродно купила путевки в Дубай на всю семью, но пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Гродно заплатила за путевки в Дубай, но не забрала билеты и пошла в милицию, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Выяснилось, что 33-летняя жительница Гродно в популярной соцсети наткнулась на рекламу аккаунта якобы турагентства, где предлагались «горячие» путевки. Поездку в Дубай на четверых липовый турагент продавал за 10300 белорусских рублей.

Белоруска написала администратору, а ей предложили продолжить общение в WhatsАpp. Созвонившись с якобы туроператорам, гродненка обсудила весь отдых своей семьи в Дубае, оговорила стоимость путевок, способ оплаты и место, где можно забрать билеты.

После мошенники выслали гродненке «договор», в котором были указаны реквизиты. Женщина перевела 3300 белрублей и попросила знакомых забрать путевки и билеты в Гомеле. Но по адресу фейкового агентства «Билеты в лето» ничего не оказалось. Тогда гродненка поняла, что ее обманули и пошла в милицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

А еще минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата полетел в Дубай.

Также жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию.