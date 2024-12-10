Гродненка оплатила четыре путевки в Дубай, не забрала билеты и пошла в милицию

После мошенники выслали гродненке «договор», в котором были указаны реквизиты. Женщина перевела 3300 белрублей и попросила знакомых забрать путевки и билеты в Гомеле. Но по адресу фейкового агентства «Билеты в лето» ничего не оказалось. Тогда гродненка поняла, что ее обманули и пошла в милицию.