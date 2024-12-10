Под Волгоградом ввели ограничения из-за лейкоза скота

К ограничительным мерам также относят запрет на совместное содержание, выпас и доение больных и здоровых животных, использование молока зараженных коров для кормления телят и проведения отелов здоровых. В селе не смогут проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивого к лейкозу скота.