Под Волгоградом ввели ограничения из-за лейкоза скота

В Россошенском сельском поселении зафиксировали случаи лейкоза крупного рогатого скота. В связи с заболеванием ввели ограничительные меры.
Согласно приказу комитета ветеринарии, эпизоотический очаг находится на территории подсобного хозяйства на улице Пролетарской в поселке Степном. Пространство радиусом 1000 м от его границ признано неблагополучной зоной.
Для профилактики распространения заболевания запретили вывоз восприимчивых к болезни животных, за исключением случаев вывоза на убой. Кроме того, зону очага нельзя посещать посторонним людям.
К ограничительным мерам также относят запрет на совместное содержание, выпас и доение больных и здоровых животных, использование молока зараженных коров для кормления телят и проведения отелов здоровых. В селе не смогут проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивого к лейкозу скота.