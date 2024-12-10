Новосибирцы похитили больше 3 млн рублей на махинациях с ОСАГО

Всего аферистам удалось заработать порядка 3,2 миллионов рублей. Фемида признала виновными в страховом мошенничестве 12 соучастников. Им назначено наказание в зависимости от количества преступных эпизодов. Впрочем, все фигуранты отделались условными сроками. Еще одного экс-обвиняемого суд оправдал в связи с непричастностью к преступлению.