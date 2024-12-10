Новосибирцы похитили больше 3 млн рублей на махинациях с ОСАГО

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор комбинаторам, которые поставили на поток аферы со страховыми выплатами по договорам ОСАГО.
Всего по делу проходили 13 мужчин и женщин, за ними числится суммарно девять эпизодов мошенничества в сфере страхования. По версии следствия, фигуранты разработали схему получения страховых выплат за «липовые» ДТП.
— Путем обмана относительно наступления страхового случая, незаконно получили выплаты — страховые возмещения в соответствии с договорами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, — сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента НСО.
Всего аферистам удалось заработать порядка 3,2 миллионов рублей. Фемида признала виновными в страховом мошенничестве 12 соучастников. Им назначено наказание в зависимости от количества преступных эпизодов. Впрочем, все фигуранты отделались условными сроками. Еще одного экс-обвиняемого суд оправдал в связи с непричастностью к преступлению.