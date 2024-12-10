Двух красноярок на плюшке сбил водитель местной прокуратуры

Напомним, две красноярки катались на привязанном к авто тюбинге по улице Вольный проезд и вылетели на «встречку». Одна из них скончалась на месте от полученных травм, ей было 17 лет. 20-летняя девушка, которая ехала с ней, попала в больницу с тяжелыми травмами.