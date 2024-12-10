Двух красноярок на плюшке сбил водитель местной прокуратуры

Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что водитель соблюдал правила дорожного движения и не превышал скорость.
Напомним, две красноярки катались на привязанном к авто тюбинге по улице Вольный проезд и вылетели на «встречку». Одна из них скончалась на месте от полученных травм, ей было 17 лет. 20-летняя девушка, которая ехала с ней, попала в больницу с тяжелыми травмами.
В отношении 27-летнего водителя, к машине которого была прицеплена плюшка, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч.3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное статьей — лишение свободы на срок до 5 лет.