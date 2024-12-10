Контрафактные сигареты на 4,5 млн рублей изъяли у жителя Ростовской области

В Ростовской области задержали 35-летнего жителя донской столицы с крупной партией немаркированных сигарет на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
— Водителя грузовика Volvo FM остановили на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе. Сначала проверили документы, а потом при осмотре обнаружили 23,9 тысячи пачек сигарет без акцизов, все было изъято, — сообщили в полиции.
Во время следствия установили, что подозреваемый купил нелегальный товар на одном из крупных рынков для последующей продажи.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Если вину мужчины докажут, он получит штраф, принудительные работы или до 6 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Таганроге поймали нарушителя с тоннами контрафактной рыбы.