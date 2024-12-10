Суд в Минске вынес приговор музыканту Ивану Вабищевичу

Музыкант приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.



Вабищевич обвиняется в том, что 23 августа 2020 года, находясь на территории города Минска, группой лиц, принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, использовал протестную символику и двигался по проезжей части дороги, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятия.