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Суд в Минске вынес приговор музыканту Ивану Вабищевичу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес приговор музыканту Ивану Вабищевичу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Музыкант приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вабищевич обвиняется в том, что 23 августа 2020 года, находясь на территории города Минска, группой лиц, принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, использовал протестную символику и двигался по проезжей части дороги, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятия.